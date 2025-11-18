El pasado 17 de noviembre, Magaly Medina volvió a protagonizar un nuevo episodio de tensión durante la emisión de “Magaly TV, la firme”. La presentadora de espectáculos expresó su molestia con su equipo de producción por fallas técnicas durante su programa en vivo.

El hecho sucedió cuando Medina estaba hablando de una reciente entrevista de Christian Domínguez, quien habló para un diario local sobre el cumpleaños de su hija. Al terminar su introducción, pidió que se pusiera en pantalla dicha entrevista escrita.

En ese momento, una descoordinación de su equipo provocó que, en lugar del texto, se emitiera un video de Christian Domínguez. Este error provocó la inmediata molestia de la presentadora.

“No, no. ¿Qué pasó niños? A ver, lo del Trome”, dijo, con notable fastidio, Magaly Medina. Si bien se corrigió rápido el error, el reclamo de la ‘Urraca’ continuó.

Magaly Medina defiende información que dio y chanca a Christian Domínguez por el saludo a su hija.

“La que está enferma acá soy yo, ¿Qué les pasa? Estén atentos. Lo que yo digo es eso, estén atentos chicos. Si no quieren trabajar de verdad hay otros programas donde pueden ir, de repente otros canales de televisión”, añadió Medina.

Lejos de terminar su reclamo, Magaly Medina resaltó la importancia de estar concentrado cuando se trabaja. “De verdad no necesito a gente que esté descuidada al momento de hacer su responsabilidad. Uno tiene que concentrarse, somos un equipo y si en este equipo alguna de las piezas falla, yo creo que hay que cambiarlas”, precisó.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Magaly Medina cuestiona duramente a su equipo de producción. Anteriormente ha tenido inconvenientes con los DJs y también algunos trabajadores detrás de cámaras.