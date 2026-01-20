Magaly Medina vuelve a Lima tras realizarse cirugía estética en Argentina

La conductora de televisión Magaly Medina llegó a Lima tras completar su proceso de recuperación en Buenos Aires, Argentina, donde se realizó una cirugía estética en el rostro hace algunas semanas.

Y es que, Medina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez acompañada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, vistiendo su ya popular pañuelo en la cabeza y lentes negros, que la protegen tras su operación.

Magaly Medina vuelve a la televisión peruana

Por otro lado, la conductora compartió el relanzamiento de su programa televisivo, difundiendo en redes sociales un video generado con inteligencia artificial que marca el inicio de la nueva temporada de “Magaly TV, la Firme”.

En la pieza audiovisual se observa la figura de su emblemático “chacal” (reportero) realizando labores de seguimiento y dirigiéndose a las instalaciones de ATV.

“Empezamos la cuenta regresiva...”, escribió la periodista, sugiriendo que el equipo de producción ya se encuentra preparando los informes y posibles “ampays” que caracterizan sus estrenos de temporada.

Aunque el programa está proyectado para volver al aire en el mes de febrero, la fecha exacta permanece sujeta a la evolución clínica de Magaly.

¿La recuperación médica de Magaly Medina impedirá su retorno a la TV?

La comunicadora ha sido enfática en que no apresurará su retorno si esto compromete los resultados de la operación o su bienestar físico, mencionando que el uso diario de secadores de cabello y maquillaje pesado bajo las luces del set podría ser contraproducente en esta etapa.

“No sé si pedirle al canal postergar unos días más, porque todos los días tendría que usar la secadora y el calor que genera me puede traer consecuencias. Yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud también es primero. Esta cirugía me tiene que durar por lo menos 20 años”, puntualizó.

Hasta el momento, ATV no ha emitido un comunicado oficial confirmando si el estreno se mantendrá para la primera semana de febrero o si lo aplazarán por pedido de Medina.