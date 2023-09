La presentadora de espectáculos Magaly Medina reveló en la última edición de su programa que intentaron convocarla para ser parte de la Teletón 2023; sin embargo, ella se negó a formar parte del evento solidario porque no fue la primera opción.

Según reveló en la última edición de “Magaly TV, la firme”, la organización del evento solidario tenía pensado que Aldo Miyashiro sea el presentador oficial; sin embargo, él no pudo por diversas razones. Ante esto, la buscaron a ella, pero se negó a participar.

“Vinieron a pedirme que yo condujera este año, por supuesto que ni si quiera quise recibir a la persona que vino a proponérmelo, se lo dijo a mi productor y dije que no porque no soy plato de segunda mesa. No lo iba a hacer, además, este año las cosas en televisión han cambiado bastante y la Teletón también”, contó Medina.

“Creo que a Miyashiro lo querían poner como cabeza de la Teletón, pero como salió ‘La Casa de Magaly’ y empezamos a sacar el archivo del ampay se lo bajaron en one y no había quién, él único que quería estar ahí es Andrés Hurtado”, agregó.

Como se sabe, la Teletón 2023 no logró llegar a la meta trazada de 12 millones de soles; sin embargo, recaudó S/8′017,217 hasta el cierre de la transmisión televisiva, cerca de 2 millones más desde su última edición.

Andrés Hurtado llora en la Teletón 2023