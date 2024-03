Una nueva controversia en la farándula peruana. La presentadora de televisión Magaly Medina y el cantante peruano Ezio Oliva hablaron de su distanciamiento y enemistad, evidenciada durante una entrevista que dio el esposo de Karen Schwarz a la periodista Verónica Linares.

Es que Oliva relató que no entendió el motivo del distanciamiento de Medina, con quien habría compartido varios momentos importantes de su vida, tales como su boda y algunas viajes a Europa.

“No sé qué pasó con Magaly, (éramos amigos) completamente, ella fue a mi matrimonio, nos distanciamos. Con Alfredo hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado (a Magaly) un par de veces y yo siempre la he saludado, pero no sé qué pasó con Magaly, la verdad, pero no creo que haya algo muy concreto”, le contó a Linares en su canal de YouTube.

De ese modo, el cantante explicó que no existe una razón particular que haya motivado su alejamiento de la conductora de “Magaly TV, la Firme”.

“Si de pronto tú y yo somos amigos, y de un día al otro ya no lo somos, pues así la vida lo quiso y tampoco es tan grave. [...] La hemos pasado lindo y ya no hay ninguna relación”, sentenció.





Magaly Medina junto con Ezio Oliva y Karen Schwarz | Foto: Twitter

Magaly Medina explica sus motivos para terminar amistad con Ezio Oliva y Karen Schwarz





Por su parte, la presentadora de televisión respondió en su programa indicando que se alejó de Ezio Oliva y Karen Schwarz por actitudes negativas que no fueron de su agrado.

A su vez, la presentadora aseguró que por los años que tiene, aprendió a ser selectiva en cuanto a sus amistades, por lo cual habría tomado la decisión.

“Yo me alejo de lo que mi intuición me dice que aquí no es. Los años hacen que una comience a ser más selectiva en torno a sus afectos. (…) Cuando una conducta no me gusta, yo no soy de reclamar ni de decirte: ‘Mira, te voy a dejar de hablar por tal motivo. No, yo veo algo que no me gusta, que no forma parte de lo que yo quiero en mi entorno más cercano y sencillamente solo me alejo”, explicó la Urraca.

En ese sentido, Medina también aseguró que no deseaba crear morbo en cuanto a su distanciamiento, por lo que descartó que haya pasado algo grave que motivara la enemistad.

“Sencillamente hay cosas que noto, soy una mujer que ha vivido muchísimos años, y yo comienzo con mis afectos pero luego dejo de querer o tener respeto por algunas personas y punto. No hay más explicación al respecto”, sentenció.