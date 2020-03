En una pelea entre titanes de la farándula, la conductora de televisión Janet Barboza y la periodista Magaly Medina intercambiaron duras palabras en el programa de esta última, “Magaly TV: La firme”, donde la animadora estaba como invitada.

La gresca era predecible, ya que desde hace varias semanas ambas figuras de la televisión se habían enfrascado en un duelo por sus pasos por el quirófano que culminaron con Magaly llamando a Barboza “deforme” y con está respondiéndole que “nunca será guapa” y que era una “amargada de corazón”.

Su encuentro cara a cara, que se dio luego de que se conociera que el programa de Barboza "Válgame" había sido cancelado, ocasionó que todos los intercambios de palabras explotaron nuevamente.

“Bien fresca eres para decirme y adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona y maestra de las cirugías”, dijo Barboza durante la entrevista, luego que la producción del programa pasara un segmento donde se hacía un recorrido por su carrera. “No seas fresca Magaly, la animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y lo sabes”

“Basta con comparar tus fotos antiguas. Magaly te has hecho de todo, hasta el pie te has hecho, toda la cara. Y no es que sea ignorante, pero a ti te encanta decirle a la gente lo que tú crees, pero alguien te dice a ti lo creemos que tú te has hecho y sales diciendo que eres natural”, agregó.

Magaly no se quedó con los brazos cruzados y le respondió sardónicamente a Barboza “a tí te dicen ‘Retoquitos’, a mí no”, en referencia a su apodo de 'Rulitos'.

Agregó que su carrera de la televisión comenzó por sus talentos y no su cara ni sus curvas, aunque admitió que “con los años ha potenciado sus atributos.” Revisa la galería que hemos incluido con esta nota para confirmar o desmentir las afirmaciones de las conductoras.

