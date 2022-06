La periodista Magaly Medina celebró el ‘Día del Padre’ al lado de toda su familia, incluyendo Gianmarco Mendoza, único su hijo, quien pese a no salir en cámaras estaba acompañándola en la celebración. De esta manera, la periodista quiso aclarar los rumores que aseguran que su único hijo estaría alejado de ella.

Medina compartió con sus más de 1.2 millones de seguidores los deliciosos platos que preparó para deleitar a su familia. El primer plato que preparó fue arroz con pato y el segundo fue chancho a la caja china, que tal como se aprecia en el video, quedó doradito.

Pero eso no fue lo único que mostró. También y como es de costumbre grabó a su esposo cantando, luego a todos los miembros de su familia y por último aclaró que no puede poner ante cámaras a su hijo porque él prefiere ser anónimo.

“Acá en familia celebrando el día del papá y para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, allí está con mi caja china y o no me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, no quiere, él es anónimo, así que no fastidien”, sostuvo la periodista.

Diversos enemigos que Magaly Medina tiene en la farándula le han recordado últimamente que ella tiene una mala relación con su hijo. Sin embargo, la periodista lo ha negado en más de una oportunidad. Y esta vez quiso sacar de dudas a todos.

Magaly Medina celebra el Día del Padre