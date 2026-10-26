Magaly Medina y Paolo Guerrero protagonizaron una de las imágenes más peculiares del fin de semana. Y es que la conductora de televisión y el futbolista coincidieron el domingo 25 de octubre en la Plaza de Acho, durante una corrida de toros en Lima.

La conductora de “Magaly TV, la firme” asistió al espectáculo acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, y una mujer cuya identidad no fue revelada. Según imágenes difundidas por la cuenta Instarándula, la ‘Urraca’ se encontraba en las graderías cuando el delantero pasó a pocos metros de su ubicación.

El futbolista continuó su recorrido sin detenerse ni saludar a la conductora. Medina, por su parte, volteó para observarlo antes de retomar la conversación con sus acompañantes.

No se registró un intercambio de palabras entre ambos, aunque la escena despertó comentarios en las redes sociales por sus conocidos antecedentes.

La visita también tuvo un significado personal para Guerrero, quien acudió por primera vez a la tradicional plaza limeña. El delantero explicó que su interés por la tauromaquia nació gracias a su padre, quien fue torero y le transmitió esa afición desde pequeño.

La coincidencia en esta locación recordó la disputa que vivieron ambos en 2007, cuando Medina difundió imágenes del entonces seleccionado junto a la modelo Fiorella Chirichigno. La conductora sostuvo que el encuentro habría ocurrido en la madrugada, antes de un compromiso importante de la selección peruana, una versión que Guerrero cuestionó.

Hace 15 años, Magaly Medina fue condenada a cinco meses de prisión efectiva por difamar al futbolista Paolo Guerrero, un suceso que según detalla la polémica conductora la marcó de por vida. Y aunque varios personajes de la farándula ya la habían denunciado por sus controvertidos ‘ampays’, Guerrero fue el único que logró encerrarla tras las rejas.

El futbolista inició acciones legales por difamación agravada contra la conductora. En septiembre de 2008, Medina fue condenada a cinco meses de prisión efectiva y posteriormente permaneció 76 días en el penal de Santa Mónica.

A casi 18 años de aquel episodio, la relación entre ambos continúa marcada por ese antecedente. Aunque su encuentro en Acho no derivó en una confrontación pública, la coincidencia ha despertado el interés de muchos por cualquier comentario en torno a ellos.