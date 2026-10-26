Magaly Medina y Paolo Guerrero asistieron a una corrida en domingo 25 de octubre en la Plaza de Acho de Lima. (Foto: Instagram / Instarandula)
Magaly Medina y Paolo Guerrero asistieron a una corrida en domingo 25 de octubre en la Plaza de Acho de Lima. (Foto: Instagram / Instarandula)
Por Redacción EC

Magaly Medina y Paolo Guerrero protagonizaron una de las imágenes más peculiares del fin de semana. Y es que la conductora de televisión y el futbolista coincidieron el domingo 25 de octubre en la Plaza de Acho, durante una corrida de toros en Lima.

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