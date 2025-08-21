La noche del miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió a todos al anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de un comunicado en redes sociales. La noticia generó diversas reacciones, entre ellas, la de Magaly Medina, quien se encontraba en vivo en ese momento.

A través de su programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos leyó el comunicado compartido por Gustavo Salcedo e hizo comentarios al respecto. Según dijo Medina, la sorpresa fue que la explicación llegara de parte del empresario y no de la figura pública.

Magaly Medina se mostró sorprendida por la forma en cómo Salcedo dio a conocer el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Además, recordó un episodio judicial relacionado a la exposición mediática de la vida privada de la pareja.

“Ella no ha compartido nada sobre este tema en sus redes y es su pareja que aparentemente siempre dijo que no era público, cuando sacamos un informe sobre su entrenadora por cómo la recogía y la cercanía que tenían. Demandó ante la Asociación de Radio y Televisión a un juicio que no tuvimos defensa, pero ahora resulta que es él y no Maju el que hace esta declaración pública”, dijo Magaly Medina en su programa.

Asimismo, Magaly Medina resaltó que el comunicado de Gustavo Salcedo es la evidencia de que la separación ya se dio desde hace algunos meses, siendo resultado de un proceso prolongado tras resolver cuestiones de bienes y emociones.

“Parece una decisión no tomada ahorita porque habla de que han transcurrido varios meses en los que se han puesto de acuerdo, supongo de los bienes y tenencias, sobre todo esos detalles que se tienen en cuenta cuando uno se separa. No han tenido que ir a Poder Judicial e incluso dice ‘todo tipo de emociones procesadas’, eso es fuerte... al parecer la relación no andaba del todo bien”, precisó la conductora.

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.