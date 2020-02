Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente el comentario machista que Nicola Porcella tuvo con su compañera de conducción Karina Rivera en el programa “Todo por amor” de Latina.

Durante un segmento del espacio de entretenimiento, un joven dio un piropo a la conductora y el exintegrante de “Esto es guerra” le increpó que los únicos que podían “gilear” a la presentadora son los gerentes del canal porque “ellos ponen la plata”.

“Hay gente que todavía no les da el cerebrito para estar al frente de un programa, pero hay canales que tienen personajes escandalosos como es el caso de Nicola Porcella”, dijo la conductora de “Magaly TV: la firme”.

Para Magaly Medina, al exparticipante de “Esto es guerra” le salió “una de sus sandeces” cuando tuvo el desatinado comentario a Karina Rivera porque “no tiene recursos” para la conducción de un programa.

“Una cosa es armar vasitos, hacer pesas, para eso no necesitas cerebro, pero para conducir un programa para entretener a las familias se requiere un poquito de neuronas. No siempre el físico y los músculos van acompañados de neuronas… Esto no va a pasar una vez, sino varias veces”, precisó Medina.

Por último, la presentadora de espectáculos dijo que el ex ‘guerrero’ seguirá cometiendo este tipo de errores y le recomendó a su casa televisora (Latina) que grabe los programas para que se evite estas “pachotadas”.

Magaly Medina habló sobre Nicola Porcella

Cabe señalar que tras su exabrupto, Nicola Porcella se disculpó con su compañera de conducción, quien le restó importancia a lo sucedido y prefirió “dejarlo en el pasado”.