El pasado lunes 17 de abril, “Magaly TV, la firme” presentó conversaciones en las que Paolo Hurtado advierte fuertemente a su aún esposa Rosa Fuentes que acaba de empezar “la guerra”. Ante esto, la conductora Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar la actitud del futbolista del Cienciano del Cusco.

Según dijo Medina, la amenaza del futbolista ocurrió minutos antes de la emisión del programa, donde Rosa Fuentes mostró chats en los que Paolo Hurtado habría tenido la intención de disculparse y retomar su matrimonio.

“Ahora la amenaza y dice que va a pelear con ella. Está amenazando con hacer públicos episodios que nada tienen que ver con la infidelidad flagrante que él cometió. Le está sacando hechos de la vida pasada, cuando era soltera y podía hacer con su vida lo que quisiera. Además, ser cobarde por no asumir que te casaste con esa mujer sabiendo su pasado. Además, no tiene nada que ver”, reveló Medina.

“Paolo Hurtado no reconoce nada y más bien ataca y quiere hacerla sentir mal, la que se portó mal, según él, fue ella. Debería estar avergonzado... Parece un bipolar, pasó de pedir ayuda a ‘vamos a la guerra’. Un día le ruega y ahora le va a decir a Jossmery Toledo que salga a hablar, será para que todo el mundo la destruya”, agregó.

Cabe señalar que, tras la difusión de nuevas imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, Rosa Fuentes recurrió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Con un extenso mensaje agradeció el apoyo que viene recibiendo y tuvo una dura crítica hacia el padre de sus hijos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, inició en su comunicado.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé. Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales... No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, puntualizó.

Sofia Franco revela que Paolo Hurtado le escribió