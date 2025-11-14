Magaly Medina alzó su voz en medio de la polémica entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, quienes se han visto envueltos en un enfrentamiento legal por su hija en común. Ahora, la popular ‘Urraca’ se ha mostrado inconforme porque el cantante no habría llamado a su hija por su cumpleaños.

En una reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos reveló que Christian Domínguez no habría llamado a su hija durante todo el día, gesto que ha despertado críticas a su rol como padre.

Melanie Martínez, en comunicación con el programa de Magaly Medina, reveló que estaba enfocada en la celebración del cumpleaños de su hija y que no quería que nadie malogre ese momento. Incluso señaló que “Christian no se comunica con su hija”, pese a que celebraba su onomástico.

“Mira, yo estoy con un tema del cumpleaños de mi hija y no quiero arruinarlo con cosas, la verdad. Que hablen lo que quieran. Yo al final estoy tranquila porque tengo mi conciencia tranquila y sé cómo hice las cosas, por qué las hice. Si los del CEM vieron algo que no era correcto, decidieron denunciar, y ese es un tema del CEM con Christian y sus papás. Para el final, quieren desviar la noticia”, señaló Martínez.

Magaly Medina habló sobre la polémica de Christian Domínguez y Melanie Martínez. (Foto: ATV)

“En realidad, la gravedad del caso es que Christian no se comunica con su hija, para ponerme a mí ahora como culpable, condenar a unos pobres viejos, ¿no? Como dicen por todos lados. Entonces, pues que piensen lo que quieran, la verdad”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Christian Domínguez rompe en llanto al hablar de la polémica con su hija

“Lo que no dice es si el papá llamó a su hija. Esa parte no la tenemos”, cuestionó Medina a su equipo de producción, siendo uno de sus reporteros quien confirmó que Domínguez no habría llamado a su hija en todo el día.

Expareja de Christian Domínguez revela que él no se comunica con su hija. (Fuente: ATV)

“Creo que en este caso somos los adultos los que debemos portarnos como tal y dejar los berrinches a los adolescentes. ¿Qué mejor forma de romper el hielo que agarrar el teléfono y llamarla? Si no te responde, déjale un mensaje, escríbele, mándale un peluche, un ramo de flores. Es tu hija, no es tu novia, no es tu amante, no es tu clandestina. Es tu hija, sangre de tu sangre”, dijo Medina con firmeza.