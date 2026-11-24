Magaly Medina se refirió al incómodo momento que protagonizóFrancho Sierraltadurante el espectáculo de Luzu TV en Lima, donde al empresario le recordaron un episodio de infidelidad que tuvo enArgentina. La conductora cuestionó que el amigo de Said Palao y Mario Irivarren acudiera al evento junto a su esposa, Nathalie Galleno.
Magaly Medina se refirió al incómodo momento que protagonizóFrancho Sierraltadurante el espectáculo de Luzu TV en Lima, donde al empresario le recordaron un episodio de infidelidad que tuvo enArgentina. La conductora cuestionó que el amigo de Said Palao y Mario Irivarren acudiera al evento junto a su esposa, Nathalie Galleno.
“Qué terrible. Nadie quisiera ser la esposa de Francho Sierralta en ese momento. Ridículo público y humillación pública”, comentó Magaly Medina.
Asimismo, señaló que Francho Sierralta conocía los antecedentes de los hechos y debía anticipar que podía ser identificado durante el espectáculo, por lo que cuestionó que no hubiera tomado precauciones antes de acudir al recinto.
“Francho sabía a lo que iba. ¿Por qué te expones?, ¿por qué no te fuiste a verlos a otro país? Puede ser fan del programa, pero primero pienso en mi esposa, que me pueden reconocer y no la expongo. Creo que él siempre ha fluctuado entre ser figureti y no. La consiguió de la peor forma, en el yate”, expresó la popular ‘Urraca’.
La conductora también cuestionó que, después de lo sucedido en el yate en Argentina, no hubiera mantenido una actitud que demostrara una reflexión sobre lo ocurrido. “Creo que este tipo no asumió lo que hizo porque la mujer lo perdonó casi inmediatamente”, sentenció.
Responde a las críticas
Por otro lado, Magaly Medinase pronunció sobre los comentarios que circularon en redes sociales respecto a una supuesta burla del público hacia la esposa de Francho Sierralta.
“Yo creo que el público no se ha burlado de ella. Lo que ha hecho el público es señalarle a Nico Occhiato quién era él. Ni se habían dado cuenta de que ella era la esposa”, dijo Magaly Medina.