Magaly Medina se refirió al incómodo momento que protagonizó Francho Sierralta durante el espectáculo de Luzu TV en Lima, donde al empresario le recordaron un episodio de infidelidad que tuvo en Argentina. La conductora cuestionó que el amigo de Said Palao y Mario Irivarren acudiera al evento junto a su esposa, Nathalie Galleno.

Durante el programa “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos expresó su desacuerdo con la decisión de Sierralta de asistir junto a su esposa al show de “Nadie Dice Nada” de Luzu TV, teniendo en cuenta los antecedentes que lo relacionan con el caso de una infidelidad.

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“Qué terrible. Nadie quisiera ser la esposa de Francho Sierralta en ese momento. Ridículo público y humillación pública”, comentó Magaly Medina.

Magaly Medina se pronunció sobre el episodio que vivió Francho Sierralta junto a su esposa durante el show de Luzu TV. (Foto: "Magaly TV, la firme)

Asimismo, señaló que Francho Sierralta conocía los antecedentes de los hechos y debía anticipar que podía ser identificado durante el espectáculo, por lo que cuestionó que no hubiera tomado precauciones antes de acudir al recinto.

“Francho sabía a lo que iba. ¿Por qué te expones?, ¿por qué no te fuiste a verlos a otro país? Puede ser fan del programa, pero primero pienso en mi esposa, que me pueden reconocer y no la expongo. Creo que él siempre ha fluctuado entre ser figureti y no. La consiguió de la peor forma, en el yate”, expresó la popular ‘Urraca’.

La conductora también cuestionó que, después de lo sucedido en el yate en Argentina, no hubiera mantenido una actitud que demostrara una reflexión sobre lo ocurrido. “Creo que este tipo no asumió lo que hizo porque la mujer lo perdonó casi inmediatamente”, sentenció.

Francho Sierralta, amigo de Said Palao y Mario Irivarren, reaparece en evento donde le recordaron infidelidad en yate. (Foto: Captura de TikTok / @nitaqos)

Responde a las críticas

Por otro lado, Magaly Medina se pronunció sobre los comentarios que circularon en redes sociales respecto a una supuesta burla del público hacia la esposa de Francho Sierralta.

“Yo creo que el público no se ha burlado de ella. Lo que ha hecho el público es señalarle a Nico Occhiato quién era él. Ni se habían dado cuenta de que ella era la esposa”, dijo Magaly Medina.