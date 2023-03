Joselito Carrera volvió a ser noticia tras protagonizar un polémico incidente con policías que lo intervinieron en aparente estado de ebriedad junto a su pareja. Tras las imágenes que revelaron su actitud frente a la intervención, Magaly Medina criticó durante al presentador de televisión.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora no dudo en cuestionar la actitud de Joselito Carrerra frente a la intervención policial. Según dijo, no entiende como no fue enmarrocado y trasladado a una comisaría por responder de forma altanera a la autoridad.

“Es realmente vergonzoso. No entiendo como la policía no lo enmarrocó y lo puso en un calabozo cómo se lo merecía este patán, este grosero maleducado, faltándole el respeto a la autoridad sintiéndose superior. Que yo sepa Joselito Carrera no tiene corona, es un animador mediocre que hace tantos años da vuelta por diferentes canales de televisión”, señaló Medina.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó que Joselito Carrera haya intentado usar sus influencias para intimidar a los efectivos policiales, esto luego que el presentador señalara que tiene contactos en los altos mandos de dicha institución.

“Eso me parece más vergonzoso aún, que oficiales de la Policía no respalden a su personal ante una evidente falta de respeto de un grosero, de un patán... Si el policía te pide un documento, tú se lo muestras porque es lo que se tiene que hacer, no lo grabas y te pones gallito porque tienes parientes oficiales de la policía, no te pones atrevido porque te sientes superior porque tu tío es un general. Eso es una vergüenza, es una atorrantada”, dijo.

“María Pía estaba asombrada de que no reconociera públicamente que había cometido un error, él no estaba arrepentido porque esa es la pedantería de ser un blanquiñoso con padrino. ¡Tremendo malcriado!”, agregó la conductora de ATV.

Joselito Carrera hace sus descargos