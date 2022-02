La conductora de espectáculos Magaly Medina volvió a la televisión esta semana y aprovechó para comentar los temas más resaltantes de la farándula local, entre ellos, la negativa de Patricio Parodi y Luciana Fuster de hacer oficial su relación.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, programa que se realizó en simultáneo con el partido Perú vs. Ecuador, la popular ‘Urraca’ le pidió a la modelo que se “valore” y explicó el insólito motivo por el que ella cree que no hace oficial su romance.

“(Patricio Parodi) No quiere oficializarla. No quiere pues mamita, ten un poco de dignidad, valórate, quiérete, amate. No te quiere oficializar, seguro se avergüenza de ti, seguramente es eso”, señaló la conductora de espectáculos.

“Si ella tuviera un poco de dignidad y amor propio no mostraría nada. El encarado de sentirse orgulloso de la relación que tienen es el ‘Pato’ Parodi y es quién debería tratarla como la damita que es, darle su lugar y decir: ‘esta es mi enamorada’, pero a él no le da la gana de hacerlo y esta sigue ahí”, agregó.

Como se recuerda, el programa “Esto es Habacilar” presentó imágenes donde Patricio Parodi y Luciana Fuster se mostraban muy cariñosos. La pareja prefirió no revelar detalles y sólo aclararon que ellos no tienen que hacer pública su vida privada.

