La conductora de televisión Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente la presentación musical que realizó Diego Val como parte del lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica.

El cantante llegó a un conocido hotel de San Borja, donde realizó la presentación de su disco “Sexo Eterno”. Al evento llegaron las cámaras de “Magaly TV, la firme”, pese a lo que Val había dicho sobre el programa semanas atrás.

Al escuchar a Diego Val cantando, Magaly Medina no pudo evitar opinar: “Con lo mal que canta ni con ese beso que me ha enviado se lo disculpo. No sé parecía un perro aullando...... Pueden poner esa parte donde malogra nuestros tímpanos”.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ también cuestionó la presencia de Eva Ayllón en el lanzamiento del disco de Diego Val. “La gran pregunta es qué hacía Eva Ayllón dándole el espaldarazo porque han cantado una canción juntos. Eva que es tan difícil a veces, que es tan complicada, súper exigente”, manifestó.

Cabe señalar que durante su presentación, Diego Val se disculpó con Magaly Medina y su programa por las polémicas declaraciones que brindó hace algunas semanas. Por si fuera poco, le envió un beso a Medina.

“Anta la actitud de la vez pasada, pedir disculpas. No fue la mejor manera como debí haber reaccionado, todos nos equivocamos. Respeto el trabajo de Magaly, es parte de... Un beso de todo corazón a Magaly”, señaló Diego Val.

