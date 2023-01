Magaly Medina encendió la polémica al criticar duramente la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo, por lo que Bárbara Cayo salió al frente para defenderla. Ahora, la presentadora de espectáculos volvió a la escena con una dura crítica para la actriz y cantante.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Magaly Medina defendió su posición sobre Alessia Rovegno y le respondió a Bárbara Cayo, quien aseguró que la conductora de espectáculos “no es bella ni inteligente” y “pura basura sale de su boca”.

“Pienso que una de las cosas que los padres debemos hacer, es reconocer los límites de nuestros hijos y no elogiarlos tanto al punto que pierdan la perspectiva de lo que realmente es. Está bien (Alessia) es una chica bella, pero ahí nomás, hay bellezas huecas y, para mí, es una belleza hueca, es mi opinión y no tiene nada que ver con que yo lo diga porque pienso que otras personas también tienen la misma idea. Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo, y su hija y yo”, empezó diciendo Magaly Medina.

“No hablemos de moral porque en ‘Magaly Tv’ tenemos historia con Bárbara Cayo, nuestro primer gran ‘ampay’ fue con ella, así que si vamos a hablar de moral no nos pongamos en ese plan porque hay ropa sucia colgada”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina defendió su programa de espectáculos y aseguró que se arrepiente de no haber emitido un ‘ampay’ sobre la actriz Bárbara Cayo.

“Nosotros somos la diversión ¿o ya no se acuerda que también fue parte de la diversión? Pues trabajó en series de TV y ¿Qué es eso, música culta? No, no los es y debería darse por bien servida, callarse la boca después que le perdoné un ampay porque me lloriqueó tanto que me compadecí de ella y no lo saqué, pero luego de todas las acusaciones que siempre me hace, me arrepiento en el alma de no haberlo sacado”, aclaró.

Jazmín Pinedo sobre participación de Alessia