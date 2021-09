Magaly Medina se refirió a la reciente coincidencia que tuvo con la conductora Gisela Valcárcel en un restaurante de San Isidro. La presentadora de “Magaly TV: La Firme” utilizó los primeros minutos de su programa para opinar al respecto.

Medina señaló que sí estuvo pendiente de las imágenes que compartió el programa “Amor y Fuego” sobre su inesperado cruce con ‘La señito’.

“Casi me indigesto al ver las imágenes. ¿Uno no puede coincidir con alguien en un restaurante? Lo que pasa es que ‘La Gise’ y yo coincidimos en un restaurante, pero ni nos miramos y ni nos vimos. Yo realmente me enteré a la última hora porque yo estaba de un lado y ella en otro”, contó Medina.

“Habían periodistas afuera, del programa de Rodrigo González (’Peluchín’). Por un momento pensé que eran de dos canales diferentes, pero solo eran del programa de Rodrigo. Seguramente, alguna de las impresentables (por Janet Barboza y Melissa Paredes) lo llamó. Estoy segura que una de las invitadas a su mesa (de Gisela Valcárcel), que eran las impresentables de la mañana (por las conductoras de ‘América Hoy’) lo llamó”, sentenció Medina.

La conductora de ATV señaló que ella sí salió por la puerta principal del restaurante, pese a que las cámaras de “Amor y Fuego” estaban afuera del local, pero recalcó que Gisela salió por la puerta trasera del recinto y esto generó que Magaly calificara de ridícula a su colega.

“Me hubiera dado cuenta temprano y me hubiera dado una indigestión terrible. Hubiera tenido que tomar algo de Bismutol antes de ir al almuerzo. Luego les cuento porque la diva (por Gisela Valcárcel), porque ella se sigue creyendo la diva. Ella vio a los periodistas afuera y mandó a todos sus ‘chupes’ por la puerta principal, pero ella salió por la parte trasera. ¡Por la parte trasera, la ridícula!”, expresó Medina entre risas.

