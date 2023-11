La presentadora de espectáculos Magaly Medina empezó su programa del miércoles 22 de noviembre dirigiéndose al exfutbolista Jefferson Farfán, esto luego de ganarle el juicio a la madre del deportista Doña Charo Guadalupe.

Al inicio de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ saludó la resolución de la justicia peruana y aprovechó para cuestionar la actitud de Jefferson Farfán. Según dijo, el exdelantero de la selección peruana tiene un gran odio hacia ella.

“Debo agradecer a la justicia de mi país por haberse comportado a la altura, luego que denunciáramos una serie de irregularidades que como personas naturales tenemos derecho a la legítima defensa”, dijo en su mensaje.

“No voy a jactarme acá como lo hace Jefferson Farfán cada vez que gana alguna instancia, no voy a emitir acá risitas burlonas, ni hacer una fiesta, ni bailar tirando una foto de él en el piso. No voy a hacer las cosas que hace porque es una persona inmadura, una persona que debe tenerme una especie de odio visceral. No sé por qué, nunca lo he conocido, no sé quién es, nunca sería mi amigo. Entonces, es alguien que se siente intocable… Solo una vez un jugador nos agarró desprevenidos y nos metiera a la cárcel... Farfán se sienten muy poderoso, piensan con abrir la boca podrán mandarme a prisión”, agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina y su productor Patrick Llamo fueron absueltos del juicio por difamación agravada que le interpuso Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán. Cabe señalar que esta decisión judicial es en primera instancia, por lo que la otra parte podría apelar.

Cabe recordar que, en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de prisión suspendida contra Magaly Medina y también el pago de 100 mil soles por concepto de reparación civil contra el exfutbolista Jefferson Farfán.

