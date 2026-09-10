Magaly Medina cuestionó la situación sentimental de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero y puso en duda la estabilidad que mostrarían públicamente. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @guerrero9)
Magaly Medina cuestionó la situación sentimental de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero y puso en duda la estabilidad que mostrarían públicamente. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @guerrero9)
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a referirse a la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, luego de que nuevas imágenes de la brasileña reavivaran los rumores sobre un posible embarazo. La conductora cuestionó la situación sentimental de la pareja y puso en duda la estabilidad que mostrarían públicamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.