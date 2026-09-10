Magaly Medina volvió a referirse a la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, luego de que nuevas imágenes de la brasileña reavivaran los rumores sobre un posible embarazo. La conductora cuestionó la situación sentimental de la pareja y puso en duda la estabilidad que mostrarían públicamente.

Las especulaciones aumentaron después de que Ana Paula Consorte fuera captada en Lima con el vientre aparentemente abultado. Las imágenes fueron difundidas por “Amor y Fuego” y generaron versiones sobre un posible embarazo junto al delantero. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que estén esperando otro hijo.

A esta situación se suma una reciente publicación de la modelo en redes sociales, donde apareció una ecografía entre los productos que promocionaba. El detalle llamó la atención de sus seguidores y volvió a alimentar las versiones sobre un posible embarazo.

Rodrigo González lanzó una inesperada versión sobre la pareja. (Foto: Captura de video / "Amor y fuego")

¿Qué dijo Magaly Medina?

En medio de estas especulaciones, Magaly Medina puso nuevamente la relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero bajo la lupa. La conductora cuestionó las polémicas que han rodeado a la pareja y considera que existen señales que generan dudas sobre el momento que atraviesan.

“Cuantas Ana Paulas y Guerreros tenemos, esta pareja nos tiene acostumbrados a esa toxicidad que se ha vuelto muy normal para ellos… Es una mujer que ya si la relación de los dos está mal, discuten, se pelean, tiene dos hijos chicos, va a nacer otro y ellos siguen en el mismo tren cuál es la situación de paz y estabilidad emocional para la familia que tienen”, señaló Medina.

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Uno de los antecedentes más recientes ocurrió después de que Paolo Guerrero volviera a seguir en Instagram a su expareja Alondra García Miró y compartiera una publicación de ella. El hecho generó una nueva ola de comentarios sobre una posible crisis con Ana Paula, mientras el futbolista aseguró posteriormente que sus redes sociales habían sido hackeadas.

Magaly Medina habla sobre la estabilidad familiar de Ana Paula y Guerrero. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

En anteriores ocasiones, Magaly también informó sobre supuestos problemas entre ambos, como cuando Ana Paula eliminó fotografías junto al futbolista y ambos dejaron de seguirse temporalmente en redes sociales. En aquella oportunidad, la brasileña respondió a las críticas de la conductora y defendió sus decisiones personales.