La conductora de televisión Magaly Medina no pudo evitar responder a la justificación que el exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios dio tras ser consultado sobre las imágenes en las que aparece besando a una mujer desconocida en Chiclayo, esto pese a estar casado.

El exfutbolista de la selección peruana dio su descargo al programa “Magaly TV, la firme”, donde dejó entrever que la joven con la que protagonizó el ampay lo habría sembrado.

“A mí me han sembrado. Tengo que dar mi descargo también porque no voy a quedar como el malo de la película porque, al final, se aprovecharon, es que ellas sabían a lo que iba, me entiendes”, aseguró el ‘Chorri’.

“No sé cómo llegué ahí, la verdad, pero bueno ya está. (Es mi culpa) porque yo no tenía nada que hacer ahí. Tú sabes que vas a una discoteca a tomar y cuando ya estás con unas copitas encima no mides las cosas, entonces es lo que ha pasado”, agregó.

MAGALY CUESTIONA AL CHORRI

Tras escuchar la justificación de Roberto Palacios, la conductora Magaly Medina comentó que, para ella, en las imágenes no había ningún intento de “sembrar” al futbolista. Además, resaltó que el ‘Chorri’ es una persona adulta y debe hacerse cargo de sus decisiones.

“Molesto, no te veo. Cualquiera te podía grabar, en dónde está la sembrada, no veo a nadie regando con una manguera, dónde está la siembra, se confundió este hombre. Son geniales a la hora de disculparse, nadie te obligó a chapar con ella, no es un niño”, precisó Medina.

“Que estaba en estado inconsciente, los doparon, yo los veo participando, veo que las manitos no las tiene en el bolsillo, y dice no sé cómo he llegado ahí, seguramente le pusieron una correíta como perrito, él no tiene voluntad”, añadió.