La periodista de espectáculos Magaly Medina descartó haber violado intimidad del futbolista Jefferson Farfán y arremetió contra los abogados del jugador de Alianza Lima.

Durante la emisión de su programa, la conductora precisó que la denuncia interpuesta por Farfán Guadalupe está aún en evaluación por la justicia.

“Es necesario aclarar este tema, es un juicio que nos puso Farfán hace tiempo. Esta demanda fue rechazada en primera instancia, pero como el abogado de Farfán es un sabueso y vive buscando a quién demandar, en segunda instancia, mandaron nuevamente todo a una nueva sala, para ver si hay causa probable para seguir la investigación”, aseveró.

“Yo ya no me estreso con esto, pero hay cosas que debemos recordar para los que no saben de qué se habla. Nadie ha condenado a nadie, todo está en discusión. El abogado insiste y usa términos que desconoce”, añadió .

“Nosotros no tenemos dron y cuando se analizan las tomas se ve que no es de dron, son tomas de estas cámaras que ya les dicho que son las de uso domestico, esas cámaras tienen los chacales”, precisó.

La periodista explicó que se trata de un “ampay” que estaba “a vista y paciencia” de todos los que pasaban por el malecón de Miraflores, en donde se ubica el departamento del futbolista de la Selección Peruano, el día que se dio la fiesta.

La denuncia de Farfán se dio porque supuestamente la ‘urraca’ habría usado un dron para captar imágenes de Farfán y Yahaira Plasencia dentro de un departamento en Miraflores, donde no habría espacio frente del departamento para que los ‘urracos’ hayan podido hacer tomas de exteriores.

¿Por qué investigarán judicialmente a Magaly?

La investigación se basa en el ampay que difundió el programa “Magaly TV, la firme” en el 2019, cuando mostró fotografías de la ‘Foquita’ junto a Yahaira Plasencia mientras estaban en una fiesta en su departamento ubicado en el piso 17 de un edificio de Miraflores.

