Magaly Solier se pronunció en el noticiero de América Televisión luego que su exesposo, Erick Mendoza, la denunció por supuestamente maltratar a sus dos menores hijos.

“Solo quiero decirle a mis hijos que luchen y que no le quiten ningún libro como me quitó su padre. Él rompía todos mis guiones”, señaló la actriz entre lágrimas.

“En el baño, a escondidas, yo leía mis guiones rápido. Nadie sabe todo lo que pasé”, agregó Solier desde Huanta, Ayacucho.

Además, la protagonista de “La teta asustada” negó tener problemas con el alcohol y aseguró que el padre de sus hijos edita sus conversaciones a su conveniencia.

“Es totalmente falso (que sea una alcohólica) ¿Dónde están los videos? A su gusto él (el padre de sus hijos) edita... Ahora estoy cansada y he llorado mucho”, señaló.

“Para qué me pide pensión de alimentos, me pide 8 mil soles, para que venda toda mi imagen... El primer día que lo denuncié por su abandono, él salió con sus calumnias y mandó a que me hagan miles de cosas. Me he defendido y he caminado por 5 años escondiéndome y escondiéndome sin hablar y callada. He estado muda, defendiendo mi carrera”, explicó.

Finalmente, Magaly Solier reveló que tras la denuncia de su exesposo, ella perdió tres contratos en proyectos de actuación. “Actualmente soy madre campesina, ya me quitaron mis contratos, como tres”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: halagos y críticas, compañeras opinan sobre renuncia de Allison Pastor

'Reinas del Show': halagos y críticas, compañeras opinan sobre renuncia de Allison Pastor