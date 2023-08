La galardonada actriz peruana Magaly Solier reapareció en televisión para hablar sobre el proceso de rehabilitación por alcoholismo y la lucha que tiene para retomar su vida familiar y profesional.

“Soy madre campesina. Yo no estaba consciente, te juro, hasta que mi mamá me dijo: ‘Estás mal’. Estoy muy agradecida con mamá”, dijo la protagonista de La teta asustada.

En un informe de La banda del chino, la intérprete comentó que se encuentra recibiendo tratamiento en el Centro de Salud Mental de Huanta con el fin de vencer su adicción a las bebidas alcohólicas, eso luego de que se alejará del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado por una mala experiencia.

“Me dio mucho miedo, mucha gente. Fue un tratamiento muy fuerte para el alcoholismo. Yo lo abandoné porque había muchas personas que gritaban: ‘Mamá, papá, sáquenme de aquí’”, relató.

¿Por qué Magaly Solier no puede ver a sus hijos?

Asimismo, indicó que se encuentra viviendo en una comunidad de Huanta, Ayacucho en donde lleva su proceso de rehabilitación. Reveló también que actualmente no puede trabajar ni ver sus hijos.

“No me lo permiten [ver a sus hijos] porque cuando me atropelló la moto lineal, me puso una denuncia el padre de mis hijos [Erick Plinio] para no acercarme más a ellos”, comentó la actriz para las cámaras de América TV.

Como se recuerda, la actriz perdió la tenencia legal de sus hijos en el 2021 debido a supuestos maltratos que estos recibían de ella.

¿Magaly Solier tiene pareja actualmente?

Magaly Solier enfatizó que actualmente no tiene pareja y que prefiere estar sola. Por su parte, Marco Álvarez, vinculado sentimentalmente con la actriz indicó que los une solo una amistad, pero no descartó un acercamiento distinto: “No sé qué dirá la vida más adelante”, dijo.