Magaly Solier enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La expareja de la galardonada actriz, Erick Plinio Mendoza Gómez, la denunció en la comisaría de Huanta, Ayacucho, por presunto maltrato físico y psicológico contra sus hijos. Y mientras el caso se esclarezca, la Fiscalía Provincial Civil decidió que los menores permanezcan con su padre.

Ante esta situación, Solier Romero en declaraciones a El Comercio aseguró que las acusaciones de Mendoza carecen de veracidad.

“Yo soy la apoderada de mis hijos, a él le han dado solo una tenencia provisional, pero que no venga a decir que yo les pego o maltrato. Eso es falso. Probablemente quiere quitarme todos mis territorios, mi casa, todo lo que he construido para mis hijos”, narra la actriz protagonista de taquilleras películas, como “La teta asustada”.

“Pregúntenle a él con qué objetivo inventó todo esto, mi mánager me ha prohibido hablar, no puedo hablar muchas cosas”, agregó al ser consultada sobre si tendría problemas con el alcohol.

Asimismo, señaló que en los últimos dos días sus hijos no han accedido a sus clases virtuales. Un hecho que -asegura- le preocupa considerablemente.

“Ahora que los tiene, los debe educar, pero no está cumpliendo. Estos dos días mis hijos no han recibido sus clases virtuales y estoy muy preocupada por eso. Nuestros niños son el futuro del Perú. Este señor ha abusado demasiado de mi imagen”, sostuvo.

Finalmente, la actriz huantina, sin poder contener las lágrimas, aseguró que no le guarda rencor a su expareja y aclaró que luchará para volver a tener a sus hijos a su lado.

“No lo odio, solo le pido que cumpla con las clases, mis hijos tienen derecho a seguir aprendiendo. No me voy a rendir. He llorado mucho, todo el día. ¿Cómo no llorar? Duele que te quiten a tus hijos con falsedades, diciendo cosas que no son”, sentenció.

Caso policial

De acuerdo a la información propalada en la más reciente edición del programa “Magaly TV, la firme”, la actriz habría jaloneado a sus menores hijos cuando se encontraba en el centro de salud de la localidad, donde venía recibiendo terapia de familia por orden de un juez.

“Hechos presenciados por los profesionales del centro de salud mental de Huanta y de sus menores hijos antes descritos, los mismos que fueron víctimas de maltrato físico y psicológico”, señala el parte policial que fue mostrado por el programa de Magaly Medina.

Respecto a esta situación, Erick Plinio Mendoza Gómez señaló que el caso está en proceso de investigación. “Es un tema que se va a investigar, pero sí han referido (que han sido maltratados) en la manifestación policial que han hecho”, explicó.

Los menores hijos de Magaly Solier, de 5 y 8 años, se encuentran con su padre biológico por decisión de la Fiscalía Provincial Civil, hasta que el caso se esclarezca.





Antecedentes

Cabe destacar que en agosto de 2017, la actriz denunció a su expareja por violencia familiar. En aquella oportunidad, Magaly Solier indicó a las autoridades de Ayacucho que Mendoza Gómez le propinó un golpe en la cara, causándole un sangrado en la nariz. La denuncia la interpuso en la Comisaría de la Familia de Huamanga.

“He sufrido violencia psicológica y he sido violentada psicológicamente toda la vida, a tal punto que me ha enfermado en mi salud emocional y no me permite trabajar adecuadamente. Estoy mal y aprovecha de eso porque soy un personaje público”, afirmó la actriz.

Dos años después, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a la expareja de la actriz a 1 año y 7 meses de pena privativa de la libertad , con ejecución suspendida, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Solier. Además del pago de una reparación civil de 2 mil soles a la actriz ayacuchana, una orden de restricción y el apersonamiento del sentenciado cada mes al Poder Judicial.

Uno de los últimos proyectos en los que Magaly Solier ha participado es en “Los otros libertadores”, serie de Latina en la que interpretará a María Parado de Bellido.

La actriz también habría sido convocada para actuar en “Transformers: Rise of the Beasts”, la nueva cinta de esta exitosa saga de ciencia-ficción que se grabará en el Cusco.

Con Magaly Solier como María Parado de Bellido y Roberto Moll interpretando al cruel José Carratalá, “Los Otros Libertadores” -producción que celebra el Bicentenario del Perú- se prepara para alzar vuelo internacional. Latina Televisión estrenará el primer capítulo de la serie en julio.