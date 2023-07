La actriz Magdyel Ugaz cumplió 39 años el pasado 13 de julio y lo celebró compartiendo un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. Primero reveló que vio a Beyoncé en vivo durante su presentación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Asimismo, compartió un reflexivo mensaje de celebración.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz que da vida a ‘Teresita Collazos’ en la serie “Al fondo hay sitio” compartió un emotivo video que recoge las mejores imágenes de su travesía por Estados Unidos. El post llega acompañado de una reflexión.

“Feliz 39 años a mí. Lo recibo conmovida, agradecida, empezando a vivir y ya no a sobrevivir, empezando a disfrutar, hoy siento que es uno de mis grandes logros. Abrazando ese amor que me dan y del que ya no me tengo que proteger SOLO DISFRUTAR”, escribió Magdyel Ugaz.

“GRACIAS POR SER PARTE DE MI VIDA. GRACIAS POR SER PARTE DE MI TRIBU. GRACIAS POR QUERER SEGUIR CONTANDO HISTORIAS CONMIGO”, añadió la actriz peruana en su publicación, la cual cuenta con miles de likes y mensajes que le desean lo mejor en su onomástico.

Cabe señalar que sus amigos y colegas también se hicieron presente en los comentarios para celebrar el cumpleaños número 39 de Magdyel Ugaz. Ale Fuller, Wendy Ramos, Emanuel Soriano, Gonzalo Torres, Gachi Rivera, Gisela Ponce de León, Carolina Salvatore y más le desearon lo mejor.

Desde que Laia regresó, se ha sentido mucha tensión en la casa Maldini. Cris ha estado muy confundido con sus sentimientos, además de dolido por lo que le hizo la española. Luego de una sincera conversación, ambos pudieron confesar sus sentimientos y dar el paso que tanto deseaban sus corazones, reconciliarse. Esta escena fue vista por July, lo que causó decepción en la joven, ¿Su corazón podrá olvidar a Cris?. (Fuente: América TV)