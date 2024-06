La actriz peruana Magdyel Ugaz habló de su novio y el romance que vive en la actualidad, recalcando que se encuentra enamorada y feliz con su relación.

Al ser entrevistada por “Más Espectáculos”, de América TV, la intérprete que cumplirá 40 años, refirió que vive una etapa diferente en su vida, eso tras oficializar su relación.

“Cupido me flechó, yo he decidido, ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida”, dijo la actriz, quien da vida a la Teresita en “Al fondo hay sitio”.

Aunque no compartió más detalles sobre la identidad de su novio, Ugaz adelantó que para convertirse en madre tiene que estar casada, por lo que pidió un anillo a su novio.

“¡Ya tú ya quieres todo! [dirigiéndose al periodista] haz un llamado entonces. ¡Tú díselo! (…) ¿Y el anillo para cuándo?”. Luego añadió: “¿Qué pasó? Se fue el wifi (…) se fue la señal, se cortó la entrevista”, para no compartir la identidad de su novio.