María José Vigil, conocida en el mundo artístico como ‘Majo con sabor’, avivó los rumores de una posible reconciliación con Gino Assereto, con quien anunció el fin de su relación el pasado 25 de julio. Ahora, parece que su historia ha dado un giro inesperado, según palabras de la influencer gastronómica.

En una reciente entrevista en el podcast de Édson Dávila, Majo con sabor fue consultada por su actual situación sentimental, a lo que ella no dudó en expresar su cariño y confianza hacia el exchico reality.

“Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a una persona así y no sabes lo bonito que es, porque muy aparte, estar con él es tranquilidad. Yo sé que él y yo podemos no hablar, imagínate, dos días, y sé que jamás voy a tener el pensamiento de algo malo hay ahí, si no es su espacio. Él tiene el derecho de tener su espacio y es muy bonito sentir la confianza con alguien”, dijo Vigil.

Gino Assereto y Majo con Sabor / SYSTEM

Estas declaraciones han despertado la sospecha de sus seguidores, pues contrasta con el anuncio de ruptura y deja abierta la posibilidad de una posible reconciliación.

“Gino y yo ya no estamos desde hace una semana. No fue por algo malo, fue mutuo acuerdo. El amor va a seguir, pero estamos en caminos distintos. Ambos tenemos otros objetivos en la vida y para qué seguir”, precisó.

Como se recuerda, el pasado 25 de julio Majo con sabor compartió un comunicado en el que anunció que, si bien “el amor no se acabó”, decidió separarse de Gino Assereto. “A veces, amar también es saber cuándo soltar. Y soltar con amor es otra forma de querer”, precisó en su misiva.