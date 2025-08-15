María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’, descartó que haya retomado su relación sentimental con Gino Assereto. En medio de los rumores de una presunta reconciliación, la influencer gastronómica se sinceró sobre lo sucedido.

En conversación con los reporteros del programa “Magaly TV, la firme”, ‘Majo con sabor’ explicó que no sabe cómo iniciaron los rumores de una presunta reconciliación con su expareja. Por si fuera poco, contó cómo fue que Gino Assereto terminó con ella.

“He visto en todos los canales de televisión, las radios y los periódicos que he vuelto con él, cuando no es así”, dijo María José Vigil Checa ante el citado medio.

'Majo con sabor' afirma que no retomó su relación con Gino Assereto.

“Te lo resumo así, me terminaron y me bloquearon. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé… No sé qué le habrá incomodado, las bromas que yo hago, no sé, te juro que no te podría dar explicaciones de eso. Yo solo tengo la comunicación de que me han bloqueado”, añadió.

Por otro lado, ‘Majo con sabor’ precisó que sí le gustaría saber el motivo por el que Gino Assereto tomó la decisión de bloquearla de las redes sociales, pero será algo que quizás lo conversen más adelante.

“Me provoca saber por qué ha pasado, lo voy a saber en su momento, ¿no? Todo va a caer en un momento preciso", finalizó en entrevista con ‘Magaly TV La Firme’.