María José Vigil, ‘influencer’ conocida como ‘Majo con Sabor’, ha confirmado que su relación con el exchico ‘reality’ Gino Assereto ha llegado a su fin, descartando una posible reconciliación, ya que su ruptura fue motivada por diferencias en sus proyectos de vida.

En una entrevista con “Amor y Fuego”, Vigil explicó que el quiebre se produjo porque no compartían la misma dirección en sus vidas. “No íbamos por el mismo camino, no teníamos en mente muchas cosas” , declaró.

A pesar de haberse distanciado, la ‘influencer’ aseguró que mantiene una buena relación con Assereto. “No lo voy a odiar, no le voy a tener un rencor... solamente que no comparto su forma de vivir en muchos aspectos” , afirmó, agregando que lo acepta “tal y como es”.

Aclara malentendido sobre un posible regreso

La chef también aprovechó la entrevista para aclarar los rumores sobre una supuesta reconciliación que surgieron tras la publicación de un podcast donde hablaba de Gino como su pareja.

De ese modo, Vigil explicó que dicho material fue grabado antes de que la relación terminara y que la entrevista se malinterpretó como una confirmación de que habían vuelto.

“Eso fue un podcast que lo grabé antes de que suceda lo que hemos terminado” , detalló. La influencer se enteró de la controversia mientras estaba de viaje, cuando una persona la llamó para preguntarle si había retomado el romance.

Finalmente, María José Vigil descartó de manera definitiva cualquier posibilidad de reconciliación. “Cuando se acaba algo ya no se abre la puerta”, sentenció. Por ahora, dijo, prefiere mantener “contacto cero” con Assereto.