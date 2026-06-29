La influencer María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con Sabor’, reapareció luego de someterse a una cirugía de reducción de senos. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió fotografías desde la clínica donde fue intervenida y confirmó que la operación se realizó con éxito.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la influencer explicó que la decisión de pasar por el quirófano fue por un problema de salud y no a un motivo estético. Según contó, durante varios años sufrió intensos dolores de espalda debido al tamaño de su busto, por lo que finalmente optó por una mamoplastia de reducción.

En la publicación compartida, Majo expresó la emoción que sintió tras superar el procedimiento y confesó que enfrentó días fuertes después de su operación.

“Una semana muy fuerte, sentía que no lograría llegar a hoy y me alegro mucho. Superé a mi mente y por fin mis boobies tienen el tamaño perfecto para mi espalda”, escribió junto a las imágenes de su recuperación.

Asimismo, agradeció el respaldo de las personas que la acompañaron durante el proceso previo a la cirugía. “Gracias a las personitas que me ayudaron a superar mis nervios, ansiedades y sobre todo al NO PUEDO”, agregó Majo.

Por otro lado, la reaparición de ‘Majo con Sabor’ ocurre pocas semanas después de confirmar el fin de su relación sentimental con el actor Gabriel Calvo. La influencer había revelado anteriormente que atravesó momentos difíciles durante ese romance y que decidió priorizar su bienestar emocional y personal tras la separación.

Gabriel Calvo y Majo con Sabor finalizaron su romance. (Redes sociales)

Con esta nueva etapa, ‘Majo con Sabor’ aseguró sentirse optimista y enfocada en su recuperación, mientras tanto evalúa el próximo paso a nivel profesional que tomará.