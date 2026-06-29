'Majo con Sabor' reaparece tras cirugía a la que se sometió por motivos de salud. (Foto: Instagram / @majoconsabor)
'Majo con Sabor' reaparece tras cirugía a la que se sometió por motivos de salud. (Foto: Instagram / @majoconsabor)
Por Redacción EC

La influencer María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con Sabor’, reapareció luego de someterse a una cirugía de reducción de senos. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió fotografías desde la clínica donde fue intervenida y confirmó que la operación se realizó con éxito.

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