Semanas antes, la 'influencer' sostuvo que "vivió un infierno" al lado del actor | Foto: Instagram
Semanas antes, la 'influencer' sostuvo que "vivió un infierno" al lado del actor | Foto: Instagram
Por Redacción EC

María José Vigil, conocida en redes sociales como Majo con sabor, se retractó de los cuestionamientos que realizó contra su expareja, el actor peruano Gabriel Calvo, tras su separación en junio de este año luego de cuatro meses de relación.

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