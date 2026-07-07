María José Vigil, conocida en redes sociales como Majo con sabor, se retractó de los cuestionamientos que realizó contra su expareja, el actor peruano Gabriel Calvo, tras su separación en junio de este año luego de cuatro meses de relación.

La creadora de contenido, de 26 años, señaló que sus declaraciones fueron realizadas en medio del dolor y la inmadurez que atravesaba tras la ruptura, por lo que reconoció que no reflejaron completamente lo ocurrido en la relación.

Gabriel Calvo y Majo con Sabor revelaron su romance hace solo unos días, pero ya se iban de viaje desde el año pasado. (Redes sociales)

“Nos quisimos muchísimo. Y precisamente porque hubo tanto amor, hoy puedo reconocer que muchas cosas se dijeron desde el dolor y la inmadurez. No todo fue como se comunicó y asumo mi responsabilidad. Todos podemos equivocarnos, pero también podemos crecer”, manifestó Vigil.

Esta nueva postura contrasta con las declaraciones que brindó en una entrevista con Magaly Medina, donde aseguró haber vivido una etapa de constante inestabilidad emocional y llanto debido a las discusiones que mantenía con el actor de 51 años.

En aquella ocasión, Vigil atribuyó la ruptura a los celos del exintegrante de Torbellino, la diferencia de edad y la falta de acuerdos sobre planes a futuro, como el matrimonio y los hijos. Además, afirmó que la situación la llevó a alejarse de su círculo cercano.

Asimismo, durante su participación en el podcast ‘Sin más que decir’, la influencer cuestionó la exposición pública de Calvo junto a la ahora electa presidenta del Perú, Keiko Fujimori, aunque aclaró que su incomodidad no estaba relacionada con celos, sino con la atención mediática generada.