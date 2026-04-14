Resumen

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Según la modelo, Salcedo admitió que sus palabras fueron "exageradas" debido a la crisis que enfrentaban | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Según la modelo, Salcedo admitió que sus palabras fueron "exageradas" debido a la crisis que enfrentaban | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este domingo, al salir de su local de votación, la conductora y exreina de belleza Maju Mantilla abordó las especulaciones sobre su supuesta relación sentimental con el actor colombiano George Slebi, en una supuesta infidelidad a su esposo, Gustavo Salcedo.

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