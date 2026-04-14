Este domingo, al salir de su local de votación, la conductora y exreina de belleza Maju Mantilla abordó las especulaciones sobre su supuesta relación sentimental con el actor colombiano George Slebi, en una supuesta infidelidad a su esposo, Gustavo Salcedo.

Aunque la modelo admitió haber cometido un error en sus conversaciones, negó tajantemente que exista una relación extramatrimonial, asegurando que las acusaciones de Salcedo fueron producto de una crisis.

De ese modo, tras acudir a votar con Gustavo, la exreina de belleza fue entrevistada por ‘Amor y Fuego’ y enfrentó los rumores que surgieron a raíz de su participación en la telenovela "Te volveré a encontrar", donde compartió roles con Slebi.

“Yo no he tenido nada con él, y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto. No he tenido ninguna relación sentimental tampoco”, enfatizó Mantilla.

Sin embargo, la conductora reconoció que el origen del conflicto familiar fueron comunicaciones que cruzaron los límites de lo profesional.

“Mi único problema ha sido tener mensajes cercanos, con confianza, que no eran apropiados y que en su momento se hablaron con Gustavo. Esa fue mi equivocación, sí; ese fue mi error, sí; y asumo eso”, declaró al borde de las lágrimas.

A pesar de su situación personal, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico deportivo Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez.

MÁS INFORMACIÓN: Joven veterinaria vinculada a Gustavo Salcedo rompe su silencio tras ampay con Maju Mantilla

Sobre las declaraciones previas de Gustavo, quien en su momento sugirió una posible infidelidad, Mantilla sostuvo que el empresario se rectificó, aceptando que sus palabras fueron “exageradas” debido a la separación que atravesaban.

Finalmente, Mantilla pidió a los medios respetar la intimidad de su hogar, visiblemente afectada por la exposición mediática. “Hay cosas que se dicen en casa, muy personales, y no tengo por qué exponerlas. ¿Ustedes creen que no afecta todas estas cosas?”, concluyó con la voz entrecortada antes de retirarse del lugar.

VIDEO RECOMENDADO: