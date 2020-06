Lejos de su faceta como conductora de televisión, Maju Mantilla viene ganándose un nombre en la industria del entretenimiento nacional con su rol de actriz. La presentadora interpreta a ‘Inés’ en la telenovela “Te volveré a encontrar” y desde su debut no ha dejado de sorprender a sus seguidores.

Mantilla explicó lo que sucederá en la telenovela luego que se descubre la infidelidad de ‘Inés’ con ‘Camilo’ (George Slebi), y el abandono de ‘Paolo’ (Pablo Heredia) tras descubrir que su pareja es amante de su hermano.

“Fue un capítulo muy fuerte para todos. Principalmente para los protagonistas de este video y ahora la historia de cada pareja se va a destruir, van a sufrir bastante”, explicó la actriz al diario Trome.

“Cuando hay problemas en la pareja, de repente tienes alguna sospecha. Pero cuando crees firmemente en quien está a tu lado, te olvidas de eso y lo que haces es tratar de reconstruir tu relación y fortalecerla como lo venían haciendo ‘Camilo’ con ‘Antonella’ y ‘Paolo’ con ‘Inés’. Pero ahora que fueron descubiertos todo va a cambiar”, añadió.

Asimismo, Maju Mantilla señaló que la gente se ha identificado mucho con su personaje, al punto de creer que la vida de ‘Inés’ se asemeja a su realidad.

“En una novela vas a encontrar de todo y me he dado cuenta que en el Perú y, me imagino, que en varias partes del mundo la gente vive tanto la novela o cualquier tipo de ficción, que a veces piensa que así es el actor en la vida normal. Es parte también de que se sienta tan real las actuaciones y las propias historias porque estas cosas pasan en la vida real”, manifestó.

Por otro lado, la conductora de “En boca de todos” agradeció el apoyo de los seguidores a la telenovela “Te volveré a encontrar”, aunque reconoció que hubo un pequeño bajón en la sintonía.

“Estamos muy contentos. Igual el encendido ha bajado, también respetamos la decisión de las personas porque hay variedad para todos. La gente ve televisión, de repente un video por internet, alguna serie, pero agradecemos a quienes se han encariñado y les ha gustado mucho la novela”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Alondra García Miró: “Paolo Guerrero está orgulloso de mi trabajo en Te volveré a encontrar”

Alondra García Miró: “Paolo Guerrero está orgulloso de mi trabajo en Te volveré a encontrar”