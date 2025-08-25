Tras el fin del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, diversos usuarios de redes sociales han empezado a especular sobre un presunto romance secreto de la exreina de belleza. Ante esto, uno de los nombres más mencionados fue el del chef Antonio Zavala, quien es habitual invitado al programa “Arriba mi gente”.

Ante la ola de especulaciones en redes sociales, el popular chef compartió un comunicado aclarando que él no es la ‘manzana de la discordia’ en el fin del matrimonio de Maju Mantilla y su esposo.

Según dijo, a él solo lo une una “amistad pura y sincera” con Maju Mantilla. Además, pidió que cesen las especulaciones de un presunto amorío con la conductora de “Arriba mi gente”.

Maju Mantilla reapareció en la conducción de "Arriba mi gente" tras dos días de ausencia. (Foto: Captura de video EC)

“Quiero aclarar los comentarios tendenciosos donde se me vincula sentimentalmente con la señora Maju Mantilla. Desmiento categóricamente tales afirmaciones. Mi único vinculo es de amistad pura y sincera”, escribió en su comunicado.

“Les pediría dejen esas especulaciones maliciosas, dado el cariño, respeto y admiración que siento por Maju Mantilla. Gracias”, añadió en su publicación el chef Antonio Zavala.

Antonio Zavala desmiente presunto romance con Maju Mantilla. (Foto: Captura de IG)

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.