Maju Mantilla cumple 35 años: la evolución de Miss Mundo 2004 en el tiempo |FOTOS

Maju Mantilla cumple 35 años. La presentadora de "En boca de todos" -que en 2004 emocionó a los peruanos al apoderarse de la corona del Miss Mundo- siente que llega a esta edad mucho más fuerte y sensible, y agradece por ello a todas las personas que -de alguna manera- han contribuido a que ello ocurra.

Maju Mantilla fue coronada Miss Mundo 2004. (Video: YouTube)

"Y llegaron mis 35 años. Gracias a Dios, a mi familia, amigos y a cada persona con quien he compartido momentos, trabajo, una charla, un saludo, una sonrisa, una mirada, un mensaje", inicia el texto compartido por la conductora de "En boca de todos" en Instagram.

"Y a cada momento vivido que me ha hecho más fuerte, más sensible, más segura, que me ha hecho aprender, reflexionar y seguir creciendo y creyendo en mi misma", concluye el mensaje.

Maju tenía 20 años de edad cuando fue coronada Miss Mundo 2004, en el Beauty Crown Theatre, en China.​ Se convirtió en la segunda peruana en ganar la corona de Miss Mundo.

Desde entonces, la trujillana no ha dejado de experimentar diferentes facetas artísticas. En el 2011 grabó en calidad de actriz invitada en la telenovela "Ana Cristina" y cuatro años después participó en la telenovela peruana Ven Baila Quinceañera como Mónica Pastor del Campo.

Actualmente, Mantilla conduce el programa "En boca de todos". También ha formado parte los espacios familiares "Dos sapos, una reina" y "Al aire" junto a Sofía Franco.

Maju está casada con el empresario Gustavo Salcedo. El matrimonio religioso se realizó en febrero del 2012 en la catedral de Trujillo. La pareja tiene dos hijos: Gustavo y Luna María.



En la galería de fotos que acompaña esta nota, mira cómo ha evolucionado con el tiempo la bella trujillana.