Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció a los 75 años el pasado 27 de octubre, según confirmaron fuentes allegadas a la exreina de belleza al Diario El Comercio. Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso.

Trascendió que el velatorio de la madre de la exreina de belleza se realiza en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el Malecón de la Reserva en el distrito de Miraflores, desde la 1 p.m. de este martes 28 de octubre. Familiares y amigos se reúnen para darle el último adiós.

Los restos de Elvia García Linares serán sepultados el miércoles 29 de octubre al mediodía en el Camposanto Mapfre de Huachipa.

Una de las más comentadas participaciones de Elvia García Linares en televisión ocurrió en 2018, durante una emisión especial de “En boca de todos”, entonces conducido por Maju Mantilla. En aquella oportunidad, los padres de la reina de belleza ingresaron al set para sorprenderla por su cumpleaños.

“Estoy muy orgullosa de ella, un día como hoy la tuve entre mis brazos, nació una niña hermosa, la cual fue adquiriendo muchos logros, muchos éxitos, de los cuales estamos muy orgullosos nosotros de ser sus padres”, expresó Elvia García en aquella oportunidad.

Como se sabe, Maju Mantilla viene afrontando momentos complicados en su vida tras su polémica separación del padre de sus hijos, Gustavo Salcedo. Ahora, enfrenta la irreparable pérdida de su madre.