Maju Mantilla no se esconde y sale al frente para responder a las acusaciones de una presunta infidelidad con Christian Rodríguez Portugal, productor de “Arriba mi gente”. En su declaración, la exreina de belleza negó los rumores y envió un mensaje a su aún esposo Gustavo Salcedo.

En su reciente aparición en “Arriba mi gente”, Maju Mantilla se refirió a las declaraciones de Gustavo Salcedo en “Magaly TV, la firme” y reafirmó que los detalles de su vida privada se mantendrán en reserva.

“Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión... Como siempre lo he dicho y lo sostengo, jamás voy a dar detalles de mi vida privada, no voy a hablar de los problemas de mi vida privada”, explicó Mantilla.

Maju Mantilla rompió su silencio tras acusaciones de infidelidad. (Foto: Captura de video)

Asimismo, la conductora de “Arriba mi gente” reveló que tanto ella como Gustavo Salcedo habrían firmado una conciliación en la que señalaban que no podían hablar de los detalles de su separación.

“Ahora con más razón, nosotros, Gustavo y yo, hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar de uno del otro, nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación. Es más, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes (de Salcedo con otra mujer en un hotel) yo no hice juicios de valor sobre el tema”, explicó.

Finalmente, Maju Mantilla le envió un mensaje directo a su aún esposo: “Esta separación es entre tu y yo, no le compete a nadie más”.

“A los medios les pido respeto. De mi parte tampoco va a haber ira o resentimiento en mis respuestas. Cualquier cosa relacionada a mi privacidad no los voy a exponer”, añadió.

Como se recuerda, Gustavo Salcedo ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y deslizó la posibilidad de que Maju Mantilla le habría sido infiel con su productor Christian Rodríguez Portugal. Incluso, el empresario dijo que intentó hablar con el productor de “Arriba mi gente”, pero no lo recibió.