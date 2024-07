La conductora de ‘Arriba mi gente’, Maju Mantilla, se ha caracterizado por estar alejada de los escándalos; sin embargo, un ‘ampay’ de su esposo con otra mujer la obligó a estar debajo de los reflectores. Esta situación le hizo pasar un mal momento, donde incluso contempló la idea de dejar la televisión.

Por primera vez, la ex Miss Mundo habló sobre la grabación donde se ve al padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, junto a una joven deportista en el interior del hotel Westin de San Isidro.

En el podcast de Ricardo Rondón, Maju Mantilla abrió su corazón y contó que estuvo a punto de dejar la pantalla chica ante las constantes críticas que recibía por parte del público y otros conductores; sin embargo, y tras meditarlo bastante tiempo, abandonó esta idea y siguió con su carrera.

“ Sí, en algún momento lo pensé. En algún momento dije, ‘Bueno, quizá, no sé, de repente sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino’”, detalló en el espacio de entretenimiento.

Más adelante, la conductora de Latina Televisión aseguró que no perdonaría una infidelidad por parte de su pareja . Asimismo, dijo que las personas deben ser claras y abiertas sobre sus sentimientos para evitar los engaños.