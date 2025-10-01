El programa Amor y fuego difundió un adelanto de su edición del miércoles 1 de octubre, en el que Maju Mantilla decidió romper el silencio sobre la agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, contra Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente.

“Estoy sorprendida, estoy angustiada con todo lo que se está viviendo”, expresó la ex Miss Mundo 2004, quien hasta ahora había guardado silencio salvo por una breve declaración en América Hoy, donde rechazó cualquier acto de violencia.

Maju Mantilla se pronuncia tras escándalo de violencia de Gustavo Salcedo. (Foto: Captura/YT/Amor y Fuego)

El hecho ocurrió el viernes 26 de septiembre, en los exteriores de un estudio jurídico en San Isidro. Según el testimonio de Rodríguez, Salcedo chocó su auto para luego bajarse, tirarlo al suelo y golpearlo brutalmente. Las imágenes y la denuncia presentada provocaron indignación en el medio artístico y entre periodistas de espectáculos, quienes exigían la postura de Mantilla.

La conductora de 42 años lamentó que su esposo se encuentre en el centro de la polémica: “Me da muchísima pena que esté envuelto en esto tan terrible”.

Disculpas de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo habló, hace unos días, también para ‘Amor y fuego’ y ofreció disculpas públicas por su comportamiento. Sin embargo, negó rotundamente que exista una denuncia previa en su contra, como consta en un parte policial de marzo de este año.

Gustavo Salcedo pide disculpas tras golpear al productor Christian Rodríguez. (Foto: Composición)

“Yo he tenido acceso a esa denuncia y, en verdad, es una denuncia que me da risa por las cosas que ponen. Yo no tengo por qué esconderme detrás de nadie; no tengo por qué correrme de nadie”, sostuvo.

Mientras tanto, la situación continúa bajo investigación policial y ha generado gran controversia en la farándula local, donde el nombre de Maju Mantilla ha quedado inevitablemente asociado al caso.