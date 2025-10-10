Maju Mantilla decidió responder a las declaraciones de su aún esposo Gustavo Salcedo en el programa “Magaly TV, la firme”, donde se referiría a una presunta infidelidad de la exreina de belleza, al menos en dos oportunidades.

A través de sus stories de Instagram, Maju Mantilla compartió un extenso comunicado para aclarar que no es ajena a la difícil realidad que vive el país; sin embargo, permanecía en silencio por su situación personal. Sin embargo, aclaró que se cansó que su nombre sea mancillado.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos de medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre. Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto para mí”, escribió Mantilla.

Conductora rompe su silencio tras fuertes revelaciones de Gustavo Salcedo. (Instagram: @majumantilla)

“Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejan únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan esos temas”, agregó la exreina de belleza.

Asimismo, la exconductora de “Arriba mi gente” rechazó de forma contundente los actos de violencia cometidos por Gustavo Salcedo contra el exproductor de Latina, Christian Rodríguez Portugal.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente, la conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como afirma, no he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal”, precisó.

Conductora rompe su silencio tras fuertes revelaciones de Gustavo Salcedo. (Instagram: @majumantilla)

Finalmente, Maju Mantilla respondió a los detractores que la califican de mala madre.

“Lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo. No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, acotó en su extensa misiva.