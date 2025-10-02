Maju Mantilla reapareció frente a cámaras y no tuvo reparos en pronunciarse sobre el escándalo en torno a la agresión de su aún esposo Gustavo Salcedo contra el exproductor de Latina, Christian Rodríguez Portugal.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, la exreina de belleza fue directa al señalar que estaba “sorprendida y angustiada” por lo que está viviendo su familia.

“Estoy muy preocupada por todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, angustiada por todo lo que se está viviendo… Me da muchísima pena que mi espos... que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible”, dijo.

Maju Mantilla marca su posición tras agresión de Gustavo Salcedo. (Foto: Captura de video)

En la misma declaración, Maju Mantilla se mostró en contra de todo acto de agresión, por lo que rechazó los comentarios que se han vertido en redes sociales en torno a presuntas agresiones en su contra.

“A mí me agobia mucho lo que está sucediendo y, como ya lo dije, eso lo están viendo los abogados, con respecto a todo lo que se ha dicho, que es falso, ya está en camino, está en proceso, ellos lo están viendo”, reveló Mantilla.

Maju Mantilla rompe su silencio sobre agresión de Gustavo Salcedo

Asimismo, Maju Mantilla marcó distancia de la polémica y rechazó hacer algún “señalamiento al padre de mis hijos ni a ninguna persona, porque creo que todos se merecen respeto”.

Finalmente, la exreina de belleza también descartó las vinculaciones con el actor colombiano George Slebi, indicando que los rumores de un presunto romance son falsos y tomará medidas legales al respecto.