Dos años después de que Mariana de la Vega fuera vista ingresando a un exclusivo hotel de San Isidro junto a Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, la joven ha compartido un misterioso mensaje en redes sociales.
“¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos ‘algo está mal’ pero nosotros mismos lo hacemos?”, fue lo que escribió De la Vega en su cuenta personal de Instagram, misma que colocó en privado tras la polémica.
La publicación de Mariana coincide con el reciente anuncio de separación del empresario y la exreina de belleza, una circunstancia que ha avivado los rumores sobre su aparente implicación en el fin del matrimonio.
El mensaje, publicado por De la Vega, fue acompañado por un emoji de cara acalorada, lo que generó sospechas. Por su parte, Maju optó por el silencio y no ha brindado declaraciones sobre el anuncio de su todavía esposo.
Gustavo Salcedo confirma separación de Maju Mantilla
De forma sorpresiva y a través de su cuenta de Instagram, el empresario Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con la conductora de televisión y exreina de belleza, Maju Mantilla.
“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación”, escribió Salcedo.
De ese modo, Salcedo comentó que durante su matrimonio con la conductora de televisión vivió “momentos que formaron parte muy importante de sus vidas”, por lo que agradeció el tiempo con la presentadora. “Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, añadió.
Finalmente, Gustavo cerró el comunicado señalando que “por respeto a su familia”, no brindaría declaraciones al respecto.
¿Cómo fue ampayado Gustavo Salcedo?
Como se recuerda, en agosto de 2023, Gustavo Salcedo fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV la Firme’ ingresando al Hotel Westin (San Isidro) con otra mujer llamada Mariana de la Vega, a quien recogió desde su casa, mientras Maju trabajaba.
“Realmente ponen las cosas en un contexto totalmente equivocado, Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin donde hay todo tipo de cámaras. No hay nada que ocultar”, declaró Salcedo para “Amor y Fuego”, negando una posible infidelidad.
A pesar de las imágenes, que sugerían una posible traición a la exMiss Perú, Maju siguió con su relación. “Gracias a Dios estamos todos bien, siempre hay problemas en toda familia. Bueno, sí, hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”, dijo Mantilla en 2024.
Sin embargo, a dos años del escándalo, fue Gustavo quien puso fin al matrimonio que empezó en 2012 y del que nacieron dos hijos. “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres”, puntualizó.
