Tras las declaraciones de Gustavo Salcedo en “Magaly TV, la firme”, donde acusó a Maju Mantilla de una presunta infidelidad con Christian Rodríguez Portugal, productor de “Arriba mi gente”, la exMiss Mundo rompió su silencio y descartó lo dicho por su aún esposo.

La exreina de belleza ofreció breves declaraciones a un reportero del programa “Chimichurri” de Trivu TV, quien le preguntó directamente: “¿hubo o no una infidelidad?”.

Aunque la pregunta fue incómoda, Maju Mantilla no la esquivó y ofreció una breve, pero contundente respuesta.

“Perdona. No hablen de esas cosas que no son ciertas”, declaró Maju Mantilla, quien se alejó del reportero notablemente incómoda.

Maju acusada de infidelidad

Como se sabe, el empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella le fue infiel con Christian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’, programa matutino que conduce la exreina de belleza en Latina.

Gustavo Salcedo habló de la supuesta infidelidad de Maju Matilla con su productor de 'Arriba mi gente' | Foto: Magaly TV (Captura)

La información fue revelada por Magaly Medina, quien dijo haber obtenido documentos que probaban el supuesto romance clandestino de Mantilla y su compañero de trabajo, misma que habría durado casi dos años, pues evidenciaban comunicaciones poco profesionales.

“Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años”, dijo la comunicadora en su programa de ATV.