Maju Mantilla protagonizó un complicado momento frente a cámaras al quebrarse tras escuchar que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmó públicamente que mantiene salidas con la veterinaria María Pía Vallejos.

En declaraciones para el programa “Amor y fuego”, la exreina de belleza respondió con la voz entrecortada y entre lágrimas que todo vínculo con Gustavo Salcedo le afecta. Esto luego de ser consultada por la relación que mantiene su aún esposo con María Pía Vallejos.

“¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?”, dijo Maju Mantilla con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos para las cámaras de “Amor y Fuego”.

Este hecho ocurre en medio de una compleja situación personal, ya que ambos aún mantienen un vínculo matrimonial pese a su separación. En los últimos días, incluso habían surgido rumores de una posible reconciliación tras ser vistos juntos en viajes.

Gustavo Salcedo y su nueva saliente

Por su parte, Gustavo Salcedo decidió hablar abiertamente sobre su vida sentimental y reconoció que está conociendo a María Pía Vallejos. “He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa”, señaló en una reciente declaración pública.

Maju Mantilla no pudo evitar llorar al enterarse que su aún esposo oficializó su nueva relación. (Foto: Captura YouTube / "Amor y Fuego")

Asimismo, el empresario aseguró que se encuentra en una nueva etapa y tiene la libertad de conocer a alguien: “Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... Uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades”.

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando diversas reacciones, sobre todo luego de las recientes declaraciones de ambos. Como se recuerda, ambos se separaron en medio de un conflicto mediático que llevó a la salida de la exreina de blleza de la televisión.