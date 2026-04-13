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Maju Mantilla no pudo evitar llorar al enterarse que su aún esposo oficializó su nueva relación. (Foto: Captura YouTube / "Amor y Fuego")
Maju Mantilla no pudo evitar llorar al enterarse que su aún esposo oficializó su nueva relación. (Foto: Captura YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Maju Mantilla protagonizó un complicado momento frente a cámaras al quebrarse tras escuchar que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmó públicamente que mantiene salidas con la veterinaria María Pía Vallejos.

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