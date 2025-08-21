Luego que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, se esperaba que la conductora de televisión diera su descargo en el programa “Arriba mi gente”; sin embargo, la exreina de belleza no se presentó en la edición del jueves 21 de agosto.

Fieles a su estilo, Jimmy Santi y Fernando Díaz anunciaron el inicio de su programa; sin embargo, Maju Mantilla no estuvo presente como todos los días. En su lugar, Tula Rodríguez apareció como conductora invitada.

Fieles a su estilo, los conductores iniciaron el programa anunciando las novedades del día; sin embargo, Santi Lesmes aprovechó un momento para enviarle un mensaje a Maju Mantilla.

Tula Rodríguez reemplazó a Maju Mantilla en "Arriba mi gente". (Foto: Captura de video)

“No podemos ser ajenos a la noticia”, empezó diciendo Santi Lesmes para luego enviar saludos a Maju Mantilla y decirle que esperarán su pronto regreso.

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina critica quinceañero de hija de Richard Acuña en medio de ola criminal en Trujillo

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.