A través de un firme comunicado en redes sociales, la exconductora de televisión Maju Mantilla prometió demostrar legalmente que no fue infiel a su aún esposo, el empresario Gustavo Salcedo, con su exproductor Christian Rodríguez.

“N o he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal" , escribió en sus historias de Instagram, para luego mostrar su rechazo por las agresiones de Salcedo contra Rodríguez . “Tampoco la he inducido como se afirma ”, agregó.

Comunicado de Maju Mantilla

Previamente, la ex Miss Mundo lamentó que no haya reciprocidad en el respeto, afirmando que “jamás he descalificado al padre de mis hijos”. Esto lo dijo en respuesta a las revelaciones de Gustavo en programas de espectáculos sobre su aparente infidelidad.

En esa línea, Maju destacó que gestionaría los detalles de su divorcio en el ámbito legal, interpretado como una indirecta al padre de sus hijos. “Aquí se ventilan estos temas”, señaló. Posteriormente, la ex Miss Mundo negó rotundamente cualquier acusación de irresponsabilidad en el cuidado de sus hijos.

“Ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente” , dijo. “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la Ley me asista para hacer valer mis derechos”.

Además, la exconductora anunció que no hará más declaraciones sobre el tema, pidiendo respeto a su decisión. Remarcó que, a partir de ahora, “todo será manejado en el ámbito legal y familiar”.