Tras las declaraciones de Gustavo Salcedo en “Magaly TV, la firme”, donde dejo entrever una posible infidelidad de Maju Mantilla con el productor de “Arriba mi gente”, Christian Rodríguez Portugal, la reina de belleza no tuvo reparos en aparecer en el programa matutino de Latina.

En esta oportunidad, Maju Mantilla llegó luciendo un conjunto guinda y, lejos de ocultarse, salió a conducir el programa sin mayores problemas.

En su intervención inicial, Maju Mantilla prefirió no hablar de las acusaciones de una presunta infidelidad con el productor de su programa. Además, sus compañeros Santi Lesmes y Karina Borrero evitaron mencionar el tema al inicio del programa.

Maju Mantilla reaparece en “Arriba mi gente” tras acusación de infidelidad con productor. (Foto: Captura de video)

Lejos de amilanarse, Maju Mantilla y sus compañeros de “Arriba mi gente” iniciaron la edición del 11 de septiembre hablando sobre las noticias más importantes del día y enlazaron con una nota del pan con chicharrón.

Maju Mantilla reaparece en “Arriba mi gente” tras acusación de infidelidad con productor. (Foto: Captura de video)

Maju acusada de infidelidad

Como se sabe, el empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella le fue infiel con Christian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’, programa matutino que conduce la exreina de belleza en Latina.

La información fue revelada por Magaly Medina, quien dijo haber obtenido documentos que probaban el supuesto romance clandestino de Mantilla y su compañero de trabajo, misma que habría durado casi dos años, pues evidenciaban comunicaciones poco profesionales.

“Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años”, dijo la comunicadora en su programa de ATV.