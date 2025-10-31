Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su madre, quien falleció el pasado lunes 27 de octubre tras una larga lucha contra el cáncer. La exreina de belleza rompió su silencio en redes sociales y compartió un extenso y sentido mensaje de despedida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maju Mantilla se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa y recordó los momentos que vivió al lado de su madre, a quien consideró “una mujer de fe inquebrantables y un corazón generoso”.

“Queridos amigos, estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos”, escribió Maju en su publicación.

El post estuvo acompañado de fotografías inéditas de su madre en momentos compartidos en familia.

“Tendremos los recuerdos más maravillosos de nuestra niñez junto a ella, momentos que estuvieron cargados de palabras suaves, palabras sabias, miradas dulces, oraciones poderosas, un corazón generoso y gestos tan sencillos que nos llenaban de luz, a pesar de que también mi mami en ese entonces vivió una etapa de pruebas y profundo dolor”, añadió conmovida.

Maju Mantilla rompe su silencio tras la muerte de su madre luego de una larga lucha contra el cáncer. (Foto: Instagram)

En la misma publicación, Maju Mantilla reveló que el 2020 fue el año más duro para su familia, ya que su madre fue diagnosticada con cáncer. Desde esa fecha empezó su lucha. “…Venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo”, reconoció.

Finalmente, Maju Mantilla se despidió con un mensaje de amor a la memoria de su madre.

“MAMÁ, solo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa, la alegría de tus nietos, reuniones familiares en tu nombre. Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos”, puntualizó la exMiss Mundo.