Ante las nuevas acusaciones de infidelidad que recibió, Maju Mantilla ha confirmado este jueves 18 de septiembre que se retira de ‘Arriba mi gente’ (AMG), ‘magazine’ que conduce en Latina TV desde hace 3 años.

“He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado acá, a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba mi Gente que no se lo merece. Por tal motivo he decidido no continuar” , declaró al aire.

En ese sentido, Mantilla enfatizó que la información difundida sobre ella es falsa, aunque reconoció ser un ser humano que comete errores. “En base a chismes han afirmado cosas falsas sobre mí. [...] La mentira repetida no se convierte en verdad”, afirmó.

Figuras de Latina TV respaldaron a Maju Mantilla

A raíz de la salida de Maju, Fernando Díaz, coconductor de “Arriba mi gente”, con quien la exreina de belleza fue vinculada, se mostró sorprendido por la decisión de Mantilla, a quien describió como una compañera clave en el programa.

“De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena responder a esta gente, que está en una cloaca, está en una acequia, y solo quieren un poquito de figuración” , aseveró.

Ricardo Rondón muestra su apoyo a exreina de belleza tras renuncia en vivo. (Foto: Ponte en la cola - Latina)

Por su parte, Santi Lesmes, panelista del mismo ‘show’ también ofreció su respaldo a Maju, lamentando que se le esté causando un “daño gratuito”. “No entiendo cómo la gente puede estar disfrutando del daño gratuito”, manifestó.

De igual forma, Ricardo Rondón, presentador de “Ponte en la cola”, otro programa del mismo canal, y amigo de la modelo, expresó su solidaridad con la exreina de belleza, indicando que se encuentra “muy lastimada” y que su decisión busca “calma en el alma”.

La ex Miss Mundo 2004 ha estado en el ojo del huracán por supuestos engaños. El más reciente, con el productor de AMG, Christian Rodríguez, con quien se dice que mantuvo un romance de dos años mientras estaba casada con Gustavo Salcedo.

A esto se suman otras acusaciones del pasado: una relación con el actor George Slebi durante la filmación de la novela 'Te volveré a encontrar’ (2020) y un supuesto amorío, hace dos décadas, con un cirujano que estaba casado.