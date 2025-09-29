Maju Mantilla se despide entre lágrimas de ‘Arriba mi gente’ tras polémica en su contra. (Foto: Captura de Latina)
Maju Mantilla se despide entre lágrimas de ‘Arriba mi gente’ tras polémica en su contra. (Foto: Captura de Latina)
Redacción EC
Redacción EC

no fue ajena a la reciente agresión de a su exproductor Christian Rodríguez. Al respecto, la reina de belleza se comunicó con el programa para manifestar su rechazo a los actos de violencia y marcar su posición.

En conversación con el citado programa, Maju Mantilla agradeció la preocupación que la reportera tuvo al comunicarse con ella. “No me siento nada bien”, empezó diciendo.

LEE: Christian Rodríguez: Testigos aseguran que Gustavo Salcedo agredió a productor delante de su hijo

Al ser consultada por el hecho de violencia protagonizado por Gustavo Salcedo, Maju fue contundente al declarar: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla
Gustavo Salcedo y Maju Mantilla
/ ANDRES PAREDES

“Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia, añadió.

Como se recuerda, Christian Rodríguez sufrió una agresión en la vía pública y rápidamente identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, aún esposo y padre de los hijos de Maju Mantilla.

MÁS INFORMACIÓN: “Bien merecido”: El mensaje de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez

Al ser consultado por el hecho, Salcedo no descartó haber sido la persona que agredió al exproductor de Latina. Por el contrario, al ser consultado dijo: “Bien merecido (el ataque) ¿no crees?... El tema está cerrado para mí”.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC