Maju Mantilla no fue ajena a la reciente agresión de Gustavo Salcedo a su exproductor Christian Rodríguez. Al respecto, la reina de belleza se comunicó con el programa “América Hoy” para manifestar su rechazo a los actos de violencia y marcar su posición.

En conversación con el citado programa, Maju Mantilla agradeció la preocupación que la reportera tuvo al comunicarse con ella. “No me siento nada bien”, empezó diciendo.

Al ser consultada por el hecho de violencia protagonizado por Gustavo Salcedo, Maju fue contundente al declarar: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla / ANDRES PAREDES

“Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, añadió.

Como se recuerda, Christian Rodríguez sufrió una agresión en la vía pública y rápidamente identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, aún esposo y padre de los hijos de Maju Mantilla.

Al ser consultado por el hecho, Salcedo no descartó haber sido la persona que agredió al exproductor de Latina. Por el contrario, al ser consultado dijo: “Bien merecido (el ataque) ¿no crees?... El tema está cerrado para mí”.