Maju Mantilla no fue ajena a la reciente agresión de Gustavo Salcedo a su exproductor Christian Rodríguez. Al respecto, la reina de belleza se comunicó con el programa “América Hoy” para manifestar su rechazo a los actos de violencia y marcar su posición.
En conversación con el citado programa, Maju Mantilla agradeció la preocupación que la reportera tuvo al comunicarse con ella. “No me siento nada bien”, empezó diciendo.
LEE: Christian Rodríguez: Testigos aseguran que Gustavo Salcedo agredió a productor delante de su hijo
Al ser consultada por el hecho de violencia protagonizado por Gustavo Salcedo, Maju fue contundente al declarar: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.
“Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, añadió.
Como se recuerda, Christian Rodríguez sufrió una agresión en la vía pública y rápidamente identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, aún esposo y padre de los hijos de Maju Mantilla.
MÁS INFORMACIÓN: “Bien merecido”: El mensaje de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez
Al ser consultado por el hecho, Salcedo no descartó haber sido la persona que agredió al exproductor de Latina. Por el contrario, al ser consultado dijo: “Bien merecido (el ataque) ¿no crees?... El tema está cerrado para mí”.
TE PUEDE INTERESAR
- Christian Rodríguez: revelan nuevas imágenes de la brutal agresión que recibió [GALERÍA]
- Esposo de Maju Mantilla respondió por presunta agresión a productor Christian Rodríguez
- Magaly Medina expone supuesto reglaje de Gustavo Salcedo a exproductor de Maju Mantilla
- Christian Rodríguez fue agredido y habría identificado al esposo de Maju Mantilla como el responsable
- Maju Mantilla reaparece con sorprendente y emotivo mensaje tras escándalo de infidelidad
Contenido sugerido
Contenido GEC